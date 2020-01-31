РИАМО - 31 янв. В Московской области в 2020 году введут в эксплуатацию 23 новых детских сада более чем на 4,5 тысячи мест, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Московской области.

«Ежегодно прирост воспитанников дошкольных учреждений региона составляет свыше 20 тысяч детей. Поэтому необходимо открывать новые современные и комфортные объекты», - сказала министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

Она добавила, что детские сады откроются в 11 городских округах: Балашихе, Домодедове, Ивантеевке, Красногорске, Котельниках, Ленинском округе, Лосино-Петровском, Люберцах, Мытищах, Раменском округе, Химках.

По словам Каклюгиной, детский сад в Раменском округе уже ввели в эксплуатацию в 2019 году — раньше положенного срока.