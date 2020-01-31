РИАМО – 31 янв. В Сети опубликовали трейлер фильма «Дальше некуда» — спин-оффа «Большого Лебовски», сообщает Газета.ru.

Главный герой нового фильма - боулер Иисус Кинтана.

«Режиссером фильма стал исполнитель главной роли Джон Туртурро. По сюжету, вышедший из тюрьмы Кинтана вместе с друзьями возвращается к разгульной жизни», — говорится в сообщении.

Фильм «Большой Лебовски» вышел в прокат в 1998 году. Главную роль в нем исполнил Джефф Бриджес.