РИАМО - 31 янв. На втором Московском центральном диаметре и Курско-Рижском направлении Московской железной дороги запустят дополнительные поезда, часть из них начнет курсировать 1 февраля, остальные – 3 февраля, у некоторых поездов изменится маршрут следования, сообщается на сайте Центральной пригородной пассажирской компании.

«Новые рейсы будут выполняться по маршрутам Шаховская - Люблино, Люблино - Новоиерусалимская, Чехов - Царицыно, Шарапова Охота - Курский вокзал, Курский вокзал - Шаховская, Новоиерусалимская - Серпухов, Чехов - Новоиерусалимская, Рижский вокзал - Нахабино, Курский вокзал - Чехов, Шаховская - Курский вокзал, Румянцево - Курский вокзал, Стрешнево - Нахабино, Курский вокзал - Нахабино, Нахабино – Царицыно», — говорится в сообщении.

Для оптимизации расписания с февраля у некоторых поездов Курско-Рижского направления изменяется время отправления и прибытия.

Кроме того, 1-2 и 8-9 февраля поезда на МЦД-2 будут следовать по укороченному маршруту и будут отменены на центральном участке диаметра.

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