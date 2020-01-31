РИАМО - 31 янв. В пятницу аэропорт Шереметьево из-за вспышки коронавируса в Китае перевел все рейсы из КНР и обратно в терминал F, говорится в сообщении пресс-службы аэропорта.

«В общей сложности в терминале F будет обслуживаться 18 рейсов на вылет и прилет по китайским направлениям, включая рейсы авиакомпаний, ранее обслуживаемых в терминале: «Аэрофлот», Air China, China Eastern Airlines и «Икар», — говорится в сообщении.

При этом все международные рейсы, за исключением рейсов по направлениям в КНР, переведены из терминала F в терминалы D, E и С, всего это 75 рейсов.

Пассажиров оперативно оповещают об изменениях через центры бронирования и информации, а также по громкой связи, с помощью табло и мониторов.

Узнать дополнительную информацию можно по круглосуточным телефонам контакт-центра аэропорта Шереметьево: +7 495 578 65 65, «Аэрофлота»: +7 495 223 5555, 8-800-444-5555.

Все терминалы Шереметьево оснащены тепловизорами для измерения дистанционной термометрии. В аэропорту налажен механизм госпитализации специализированным транспортом в инфекционные больницы. Кроме того, медпункты терминалов оснащены средствами индивидуальной защиты (это противочумные костюмы, медицинские маски, перчатки).

На сегодняшний день пассажиров с подозрением на данное заболевание, прибывших из КНР в Шереметьево, не выявлено.

На данный момент число заболевших достигло почти 9,7 тысячи человек. За день вирусом заразилось почти 2 тысячи человек, 213 погибли, вылечился 171 человек. Большинство зараженных, а именно более шести тысяч, — в провинции Хубэй, там погибло 204 человека из 213. Заболевшие, выявленные в 18 странах, – все прилетевшие из города Ухань.

В пятницу первые случаи заболевания коронавирусом зафиксировали в России. Заболевшие находятся в Забайкалье и Тюменской области.