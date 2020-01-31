РИАМО - 31 янв. В Москве высокопоставленный сотрудник МВД через посредника получил взятку 300 тысяч долларов за отказ от возбуждения уголовного дела, сообщила РИАМО в пятницу представитель пресс-службы ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

Ранее СМИ сообщили, что заместитель начальника управления уголовного розыска МВД России Евгений Кузин был задержан за получение крупной взятки.

«По данным следствия, должностное лицо получило через своего знакомого в качестве взятки денежную сумму в размере более 300 тысяч долларов США (более 19 миллионов рублей). Незаконное вознаграждение предназначалось за не привлечение жителя столицы к уголовной ответственности», — сказала Иванова.

Возбуждены два уголовных дела – по статьям «Посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере» и «Получение взятки в особо крупном размере».

Соучастников задержали благодаря совместной работе сотрудников ГСУ СК по Москве, ФСБ России и ГУСБ МВД России.

Проводится комплекс следственных действий, направленный на сбор и закрепление доказательственной базы.