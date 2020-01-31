РИАМО - 31 янв. В Москве перед судом предстанет 49-летнего Александр Шарапов, бывший член известной Ореховско-медведковской банды, сообщается на сайте столичного ГСУ Следственного комитета РФ.

Он обвиняется по ряду тяжких статей УК РФ, среди которых – участие в устойчивой вооруженной группе и убийства, сопряженные с бандитизмом.

«В период с 1994 по 2001 годы Шарапов совершил убийства пяти лиц на территории Москвы и Московской области. Преступления совершались как с помощью огнестрельного оружия, так и с помощью взрывчатых веществ», – говорится в сообщении.

Мужчина находился в международном розыске с 2001 года. Был задержан во Владимирской области и доставлен в Москву. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

В состав банды входило более 30 лиц, в отношении большинства из них с 2004 года по настоящее время вынесено уже более 12 обвинительных приговоров.