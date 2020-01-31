РИАМО - 31 янв. Компания «Мострансавто» занимает 63% подмосковного рынка автобусных перевозок, предприятие увеличило свое присутствие в регионе и сохранило лидирующие позиции в 2020 году, говорится в сообщении пресс-службы АО «Мострансавто».

Ежедневно услугами предприятия пользуются около 1,5 миллионов пассажиров.

«В этом году «Мострансавто» обслуживает 1286 городских, пригородных и междугородних маршрутов по всему Подмосковью, что на 54 маршрута больше, чем в 2018 году», — говорится в сообщении.

Предприятие является лидером в сегменте социальных перевозок – 87,8% маршрутов обслуживаются по регулируемым тарифам. С начала 2020 года более 20 миллионов поездок было совершено в автобусах предприятия с помощью социальных карт, что на 14% больше, чем в январе 2019 года. Льготами на проезд могут воспользоваться держатели социальных карт москвича и жителя Московской области, имеющие право на льготный проезд.

Ежедневно на линию выходит более 4,2 тысячи линейных автобусов, которые перевозят 1,5 миллиона пассажиров. Предприятие имеет трехлетние контракты на обслуживание маршрутов общественного транспорта. Белые автобусы с желтой и серой полосами стали визитной карточкой не только пассажирских, но и заказных перевозок Московской области и Москвы.

В 2019 году предприятие обслуживало крупные региональные и федеральные мероприятия: Международный военно-технический форум «Армия–2019», Международный авиационно-космический салон «МАКС–2019», армейские международные игры «АрМИ–2019». Суммарно в рамках заказных перевозок была организована подача более 12 тысяч автобусов, и перевезено свыше 850 тысяч пассажиров.