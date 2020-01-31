РИАМО - 31 янв. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко рассказал, что в ближайшее время распространение коронавирусной инфекции замедлится, но нужно следовать мерам, которые предпринимает правительство РФ, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Позволю себе предположить, что скоро ситуация начнет стабилизироваться, а эпидемия — выдыхаться», - сказал Онищенко.

Онищенко объявил, что причин для волнения нет, так как меры по предотвращению распространения вируса, которые предпринимает Россия, эффективные и современные.

Он спрогнозировал, что в скором времени очаг эпидемии будет купирован. Однако успокаиваться не стоит, нужно предпринимать меры по профилактике вируса, которые предложило правительство. Важно также отделять грипп, который сейчас распространен, от коронавируса.

На данный момент число заболевших достигло почти 9,7 тысячи человек. За день вирусом заразилось почти 2 тысячи человек, 213 погибли, вылечился 171 человек. Большинство зараженных, а именно более шести тысяч, — в провинции Хубэй, там погибло 204 человека из 213. Заболевшие, выявленные в 18 странах, – все прилетевшие из города Ухань.