РИАМО - 31 янв. Более половины опрошенных жителей Восточного округа столицы одобряют пилотный проект по введению грузового каркаса, количество ДТП с участием грузовиков в ВАО снизилось на 4%, сообщил первый заместитель руководителя ЦОДД Ансар Арифуллин.

С 1 февраля зона ограничения транзита грузового транспорта расширится на Южный и Юго-Западный округа. По словам Арифуллина, перед ее введением были опрошены жители Восточного округа, где эти ограничения действуют с 2014 года.

«Мы опросили 24 тысячи жителей Восточного округа. 53% из опрошенных высказали поддержку введенным мерам. Процент отрицательного отношения не превысил 7%. Я думаю, из этого видно, что подавляющее большинство людей поддерживает введение грузового каркаса», - рассказал Арифуллин.

Он также отметил, что ограничение проезда грузового транспорта в зоне жилой застройки положительно сказывается на экологической обстановке и снижает количество ДТП.

«Если нет грузовиков, то и нет ДТП. В среднем показатель по Восточном округу порядка 2-4% снижения ДТП с грузовиками. <…> По данным экомониторинига, в округах, где введен (грузовой каркас – ред.), наблюдается снижение вредных примесей в воздухе. Именно в районах жилых зон», - сказал Арифуллин.