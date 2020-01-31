РИАМО - 31 янв. Одним из способов профилактики гриппа и коронавирусной инфекции является ношение медицинской маски, при этом маска должна тщательно закрепляться, плотно закрывать рот и нос, не оставляя зазоров, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Московской области.

Благодаря медицинским маскам ограничивается распространение вируса. Маски используют при посещении мест массового скопления людей, поездках в общественном транспорте, при уходе за больными, при общении с людьми, у которых есть признаки заболевания, при рисках инфицирования.

«Маски могут иметь разную конструкцию. Они могут быть одноразовыми или могут применяться многократно. Есть маски, которые служат 2, 4, 6 часов. Стоимость этих масок различная из-за различной пропитки. Но нельзя все время носить одну и ту же маску, тем самым вы можете инфицировать дважды сами себя. Какой стороной внутрь носить медицинскую маску – непринципиально», — говорится в сообщении.

Важно правильно носить маску: она должна тщательно закрепляться, плотно закрывать рот и нос, не оставляя зазоров. Рекомендуется не касаться поверхности маски при ее снятии. В случае касания нужно тщательно вымыть руки с мылом или спиртовым средством.

Влажную или отсыревшую маску следует сменить на новую, сухую. Использованную одноразовую маску следует немедленно выбросить в отходы.

Во время пребывания на улице полезно дышать свежим воздухом, и маску надевать не стоит.

Вместе с тем медики напоминают, что эта одиночная мера не обеспечивает полной защиты от заболевания. Кроме ношения маски, необходимо соблюдать другие профилактические меры.

При заболевании гриппом и коронавирусной инфекцией нужно остаться дома и срочно обратиться к врачу. Симптомы гриппа и коронавирусной инфекции: высокая температура тела, озноб, головная боль, слабость, заложенность носа, кашель, затрудненное дыхание, боли в мышцах, конъюнктивит. В некоторых случаях могут быть симптомы желудочно-кишечных расстройств: тошнота, рвота, диарея.

Первые заражения коронавирусом начались в середине декабря 2019 года в китайском городе Ухань. Сейчас инфекцией по всему миру заражены около 10 тысяч человек, умерло более 200 человек.

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