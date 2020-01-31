РИАМО – 31 янв. В Москве по обвинению в получении взяток задержан заместитель начальника управления уголовного розыска МВД России Евгений Кузин, сообщает РИА Новости.

«Следствие просит избрать задержанному меру пресечения в виде заключения под стражу. Офицера обвиняют в получении взятки в особо крупном размере», – говорится в сообщении.

Пресненский суд уже рассматривает вопрос об аресте Кузина.

В Главном управлении уголовного розыска Кузин занимает должность заместителя начальника управления по раскрытию преступлений и сопровождению уголовных дел, вызвавших большой общественный резонанс.