РИАМО - 31 янв. С 1 февраля в Южном и Юго-Западном округах столицы введут зону ограничения транзита грузового транспорта, с этой целью установлено порядка 1,5 тысячи предупреждающих знаков, сообщил первый замруководителя Центра организации дорожного движения Москвы по контролю за движением транспорта и оказанием госуслуг Ансар Арифуллин.

«Не секрет, что грузовой транспорт является источником шума и также очень негативно влияет на экологию. С целью исключения этих отрицательных сторон принято решение о разделении зон Москвы на те, где может двигаться грузовой транспорт, и те, где не может», - сказал Арифуллин в интервью телеканалу «Москва 24».

Он также отметил, что это ограничение коснется всех грузовых автомобилей. О приближении к запрещенной для проезда зоне водителей предупредят дорожные знаки «Движение запрещено».

«Будет установлен знак 3.2 «Движение запрещено» с соответствующими табличками, распространяющими действия на грузовые автомобили с разрешенной максимальной массой больше 2,5 тонны. Эта табличка будет довольно хорошо видна, заметить ее будет невозможно. <…> Мы установили в двух округах порядка полутора тысяч знаков. Была проведена большая подготовительная работа», - добавил Арифуллин.

С 1 февраля в Южном и Юго-Западном административных округах вводится грузовой каркас. Это список улиц, по которым разрешено передвигаться автомобилям массой более 2,5 тонн. Чтобы попасть в жилую зону, грузовым автомобилям потребуются документы, подтверждающие обоснованность въезда.