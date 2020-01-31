РИАМО - 31 янв. Количество квот на экстракорпоральное оплодотворение увеличили в Подмосковье до 6 тысяч процедур в этом году, в прошлом году их было выполнено 5,7 тысячи, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«Мы понимаем, как важно помочь женщинам, которые не могут забеременеть естественным путем. Поэтому ежегодно увеличиваем количество квот на процедуру, чтобы сделать ее доступной для большего числа желающих», - сказала министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

Она добавила, что сделать ЭКО в Подмосковье можно совершенно бесплатно по полису ОМС.

Чтобы оформить квоту на ЭКО за счет средств ОМС, необходимо обратиться в женскую консультацию по месту жительства для проведения предварительного обследования. При наличии показаний врач акушер-гинеколог направит на итоговую консультацию к врачу-репродуктологу.

При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС, СНИЛС и заключение областного специалиста для получения квоты. Прохождение процедуры не нужно ждать месяцами. Длительность ожидания не превышает 21 день.

Подробная инструкция для желающих оформить направление на процедуру ЭКО, а также перечень необходимых для этого документов размещены на сайте министерства здравоохранения Московской области.