РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 31 янв. В подмосковном Подольске более 6000 жителей получают региональную социальную доплату к пенсии, сообщается на сайте администрации городского округа.

«Подольское управление социальной защиты населения проводит работу по обеспечению достойного качества жизни неработающих граждан в рамках выплаты региональной социальной доплаты к пенсии. В 2019 году региональную социальную доплату к пенсии до уровня 9 908 рублей получил 6 121 человек», – говорится в сообщении.

Выплата социальной региональной доплаты к пенсии предусмотрена для лиц, получающих пенсию по старости или за выслугу лет; по инвалидности (старше 18 лет); по случаю потери кормильца (старше 18 лет); детей, получающих пенсию по случаю потери кормильца, а также для лиц, получающих пенсию по случаю потери кормильца, достигших возраста 18 лет и обучающихся на очной форме по основным образовательным программам в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, до окончания ими такого обучения, но не дольше, чем до достижения ими возраста 23 лет.

Региональная социальная доплата к пенсии назначается жителям Московской области, которые получают пенсию в Подмосковье, но ее размер с учетом общей суммы материального обеспечения не превышает величину прожиточного минимума пенсионера, установленную в регионе. Граждане, претендующие на получение доплаты к пенсии, должны быть зарегистрированы в Московской области по месту жительства и не выполнять работу и (или) иную деятельность, в период которой они подлежат обязательному пенсионному страхованию.