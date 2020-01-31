РИАМО - 31 янв. В Лобне на улице Мирная правоохранители задержали 24-летнего местного жителя по подозрению в незаконном обороте наркотических средств и изъяли у него пакет с экстази, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«По результатам исследования установлено, что содержимое является наркотическим средством - экстази, общим весом более 14 граммов», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Она добавила, что полицейские также изъяли псилоцибиновые галлюциногенные грибы, общим весом почти 150 граммов, пять брикетов земли и три пластиковых контейнера с прорастающими грибами в ходе осмотра места проживания задержанного.

Возбуждено уголовное по факту покушения на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств.

Максимальное наказание, которое может получить задержанный - лишение свободы на срок до 20 лет.

Лобненский городской суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.