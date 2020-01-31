РИАМО - 31 янв. По данным опроса ВЦИОМ, о своем доверии президенту РФ Владимиру Путину заявили порядка 74% россиян, сообщает Газета.ru.

Показатель одобрения деятельности российского лидера по среднему значению с 20 по 26 января вырос до 67,9%.

«На прямой же вопрос о доверии Путину положительно отреагировали 73,9% россиян», – говорится в сообщении.

Лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому доверяют 37,2%, лидеру КПРФ Геннадию Зюганову – 35,5%, а лидеру партии «Справедливая Россия» Сергею Миронову – 29,8% опрошенных.