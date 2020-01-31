РИАМО - 31 янв. Суд оштрафовал собственника земельного участка сельскохозяйственного назначения в Рузском округе Московской области за невыполнение предписания Россельхознадзора по устранению нарушений, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.

«В июле 2019 года управлением Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям проведена проверка исполнения требований ранее выданного предписания в отношении ЗАО «Земельное общество «Анинское», - говорится в сообщении.

Общество является собственником земельного участка сельскохозяйственного назначения площадью 3,2 тысячи гектара, расположенного в Рузском округе Московской области.

После повторной проверки оказалось, что предписание управления не исполнено. Собственник не провел комплекс агротехнических и фитосанитарных мероприятий по восстановлению нарушенных земель, не разработал и не представил информацию, предусмотренную законом.

Мировой суд принял решение оштрафовать ЗАО «Земельное Общество «Анинское» на 50 тысяч рублей.