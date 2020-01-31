РИАМО (БАЛАШИХА) - 31 янв. В октябре текущего года завершат капитальный ремонт подземного перехода, соединяющего микрорайон Южный и центр Балашихи, ремонт проводится в рамках реконструкции Горьковского шоссе, сообщил депутат Мособлдумы Тарас Ефимов.

В пятницу Ефимов в ходе рабочего совещания вместе с председателем ТОС «Южный-7» Светланой Волостновой и главным специалистом отдела дорог Управления дорог, транспорта и связи администрации Балашихи Кириллом Волковским осмотрел ход проведения работ на объекте. По словам Волостновой, ранее переход был в плачевном состоянии: обшарпанные стены, разрушенные ступени, отсутствие освещения, частое подтапливание.

«Строители уже установили новую конструкцию на выходе, частично восстановили лестницу, уложили плитку в главном коридоре «прокола». Переход частично перекрыт, но возможность пройти у горожан по нему есть. Работы на сегодня идут с опережением графика», – сказал Ефимов.

Он добавил, что ремонт планируют завершить в октябре текущего года.

«Реконструкция Горьковского шоссе позволит привести в нормативное состояние целый ряд инфраструктурных объектов вдоль трассы – наземных и подземных переходов, светофорных объектов, тротуаров и ограждений», – отметил Ефимов.

Капитальный ремонт подземного перехода проводится за счет средств федерального бюджета.