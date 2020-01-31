РИАМО – 31 янв. Телеведущая и доктор медицинских наук Елена Малышева посоветовала простые и доступные способы, которые помогут россиянам стать счастливее, сообщает Федеральное агентство новостей.

По результатам глобального опроса ассоциации исследовательских агентств Gallup International, только 42% опрошенных россиян считают себя счастливыми. 18% заявили, что они несчастны, остальные затруднились с ответом. По сравнению с 2017 годом «индекс счастья», разница между процентом счастливых и несчастных, упал более чем в два раза.

«Ощущение счастья не зависит от внешних причин. Оно зависит от биохимии мозга. И это очень хорошо надо понимать. Люди бывают несчастными, когда у них есть все и еще больше. Несчастными бывают те, у кого есть семья, дети, деньги, работа и все остальное. А все потому, что в их организме нет тех веществ, благодаря которым человек радуется», — сказала Малышева.

По ее мнению, «индекс счастья» показывает, сколько в стране людей, организм которых вырабатывает генетически большое количество серотонина и эндорфинов, гормонов счастья. Можно увеличить количество этих гормонов, занимаясь физической активностью.

«При физкультуре вырабатываются эндорфины. Это самый простой способ повысить в организме количество гормонов счастья, которые обладают антистрессовым действием», —отметила Малышева.

Также следует употреблять в пищу клетчатку, так как серотонин на 80% вырабатывается в толстом кишечнике. Правильная микрофлора кишечника тоже относится к биохимии счастья.

Она отметила, что многие люди любят ездить в горы, потому что при подъемах и спусках периодически случается гипоксия, что тоже повышает количество эндорфинов.