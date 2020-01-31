РИАМО - 31 янв. В Орехово-Зуевском городском округе в городе Куравское на улице Первомайская построили новый жилой дом, которому уже выдали заключение о соответствии требованиям проектной документации, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

«В новостройке девять квартир предназначены для граждан-переселенцев из аварийного жилья», – сказал начальник Главгосстройнадзора Московской области Артур Гарибян.

Всего дом рассчитан на 94 квартиры. Его общая площадь составляет 8,3 тысячи квадратных метров. На первом этаже предумотрено расположение десяти нежилых помещений.

ООО «ГрадСтрой» выступил застройщиком объекта.

Работы по благоустройству выполнили на прилегающей к дому территории.