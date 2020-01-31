РИАМО - 31 янв. Министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин провел переговоры с делегацией Дании в рамках работы международной выставки технологий для животноводства и полевого кормопроизводства «АГРОС-2020», которая проходит в Москве с 29 по 31 января, говорится в сообщении пресс-службы Минсельхозпрода региона.

«Основные темы, которые были затронуты во время встречи, касались тесного контакта в отраслях животноводства и растениеводства. В частности, мы проанализировали повышение эффективности производства существующих хозяйств, вопросы хранения, использования и переработки навоза. Особо обсудили возможность создания моделей сотрудничества в племенном направлении, включая молочное скотоводство и свиноводство», – сказал Разин.

Со стороны Дании во встрече принимали участие министр-советник по вопросам продовольствия, сельского хозяйства и рыболовства посольства Королевства Дания Эсбен Джуль Бергманн Шьедт, атташе по вопросам продовольствия, сельского хозяйства и рыболовства Марина Митянина, руководитель международных проектов датского центра знаний СЕГЕС Кристиан Халдруп, руководитель отдела развития датского центра знаний СЕГЕС Расмус Берг Ларсен.

В рамках визита были рассмотрены также основные вопросы развития двухсторонних экономических отношений, экспорта продукции сельского хозяйства пищевой и перерабатывающей промышленности нашего региона в Данию.

Министр представил инвестиционные возможности Московской области, а датская сторона – опыт в области органического производства, а также свою кооперативную модель.

«Одним из основных результатов переговоров с делегацией Дании стали предварительные договоренности о систематическом обмене знаниями в сельскохозяйственной области и разработка совместной программы обучения и переподготовки специалистов АПК», – подчеркнул министр.

Обе стороны выразили готовность к дальнейшему тесному сотрудничеству, которое предполагает приглашение представителей датских компаний для проведения семинаров, мастер-классов, а также реализацию совместных проектов в сфере АПК.

Выставка технологий для животноводства и полевого кормопроизводства АГРОС проходит в Москве с 29 по 31 января. В ней принимают участие свыше 300 компаний, которые предлагают племенных животных и решения для производства продукции животноводства и кормов. На выставке можно увидеть технологии более чем из 27 стран мира.