РИАМО - 31 янв. В округе Серпухов возбудили уголовное дело по факту убийства 80-летней пенсионерки, которую зарезали в ее же квартире, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК России по Московской области.

«30 января 2020 года в своей квартире с множественными ножевыми ранениями грудной клетки, брюшной полости и шеи обнаружено тело 80-летней пенсионерки», - говорится в сообщении.

Следователи Серпухова возбудили уголовное дело по факту убийства.

Сейчас проводится расследование, направленное на установление преступника. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.

Расследование уголовного дела продолжается.