РИАМО - 31 янв. Порядка 27,5 миллионов анализов крови на гематологических анализаторах сделали с применением пробирок для взятия крови, которые производит завод «Эйлитон» — резидент особой экономической зоны «Дубна», говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций региона.

Всего на заводе «Эйлитон» произведено и поставлено в отечественные диагностические лаборатории 12 миллионов микропробирок «Юнивет» и 15,5 миллионов вакуумных пробирок Univac, которые используются для выполнения анализов на гематологических анализаторах.

«Цифры говорят сами за себя, это составляет примерно 20-25% от общего количества пациентов, которым в прошлом году делали забор крови для проведения подобных анализов. Надо сказать и еще об одном показателе - пробирки всех типов, произведенные на подмосковном заводе «Эйлитон», в своей работе уже применили порядка 2 тысяч отечественных лечебно-профилактических учреждений», - отметил зампред правительства Подмосковья Вадим Хромов.

Продукцию подмосковного завода поставляются по всей стране, ее заказывают медицинские учреждения самого разного уровня. Всего исследования с использованием продукции резидента ОЭЗ в 2019 году выполняли 67 медицинских учреждений региона, а в первом квартале текущего года они будут также поставляться и в лаборатории Дубны.

Пробирки из Дубны не уступают лучшим зарубежным аналогам, а их цена существенно ниже, что позволяет сэкономить бюджетные средства.

«У нашей компании большие планы на 2020 год. Мы смонтировали первую в России автоматическую линию по производству игл для взятия венозной крови в вакуумные пробирки и в первом квартале, после получения регистрационного удостоверения начнем их производство. Также в первом квартале этого года мы намерены запустить третью линию по производству вакуумных пробирок», - рассказал генеральный директор ООО «Эйлитон» Александр Шибанов.

Он также подчеркнул, что производственные мощности завода достигнут 170 миллионов вакуумных пробирок в год.