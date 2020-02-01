РИАМО - 1 фев. На территории ВДНХ в субботу пройдут тематические мероприятия, посвященные празднованию китайского Нового года, говорится в сообщении пресс-службы АО «Выставка достижений народного хозяйства».

«Китайский Новый год является главным и самым продолжительным праздником Поднебесной и других стран Восточной Азии. Празднование обычно продолжается 15 дней. В этом году оно стартовало 25 января и продлится по 10 февраля», - отмечается в сообщении.

Все активности на ВДНХ будут бесплатными. Гости смогут посмотреть постановку «Чуньцзе, или Китайские каникулы Деда Мороза» (ее будут повторять в течение дня), посетить различные мастер-классы по каллиграфии и азам китайского языка, а также поучаствовать в викторинах и потанцевать.

В рамках празднества студия восточных языков Why'U проведет для детей мини-уроки китайского языка на темы «Песенка-знакомство», «Мой первый иероглиф», «Животные китайского лунного календаря».

Кроме того, гостей научат создавать традиционный китайский красный конверт, который в китайский Новый год вручают родным в качестве счастливого билета и пожелания благополучия.