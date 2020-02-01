РИАМО - 1 фев. С 09:40 до 13:40 1-2 и 8-9 февраля на центральном участке второго Московского центрального диаметра отменяются поезда, они будут следовать по укороченному маршруту, говорится в сообщении пресс-службы Центральной пригородной пассажирской компании.
«В эти и следующие выходные поезда Курско-Рижского диаметра будут следовать в дневное время по укороченному маршруту. На Курском направлении поезда будут курсировать от и до Курского вокзала, на Рижском - поезда в Москву будут следовать с пассажирами до станции Рижская и отправляться с пассажирами в сторону области со станции Каланчевская», — говорится в сообщении.
Изменения в график работы МЦД вносятся из-за работ по развитию инфраструктуры на участке Москва-Каланчевская - Курский вокзал. Для проведения работы выбрали время с наименьшим пассажиропотоком.
Ряд электричек Курского и Рижского направлений Московской железной дороги, которые курсируют дальше границ МЦД, также будут следовать по измененным расписанию и маршрутам.
Пассажиров призвали учитывать эту информацию при планировании поездок.
Движение по первым двум маршрутам Московских центральных диаметров запустили 21 ноября 2019 года. Всего на двух диаметрах расположено 57 станций.
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