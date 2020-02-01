РИАМО – 1 фев. С субботы владельцы торговых (вендинговых) автоматов могут не выдавать бумажные чеки покупателям, если на дисплее автомата отображается QR-код, сообщает ТАСС.

«Это не касается автоматов, в которых продается подакцизная продукция, технически сложные товары и те, что подлежат обязательной маркировке средствами идентификации», — говорится в сообщении.

Теперь покупатели могут считать QR-код и получить электронный чек. С этим чеком они также имеют право пожаловаться на ненадлежащее качество товара и вернуть его.