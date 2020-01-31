РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 31 янв. ПАО «ЗиО-Подольск» подтвердил статус изготовителя продукции для морского судостроения, в частности, связанных с направлением «Арктика», сообщается на сайте предприятия.

«ПАО «ЗиО-Подольск» (входит в машиностроительный дивизион Росатома – АО «Атомэнергомаш») успешно прошел инспекционный аудит Российского морского регистра судоходства (РМРС) по подтверждению действия свидетельства РМРС на производство объектов технического наблюдения, в частности, оборудования для судовых реакторных установок», – говорится в сообщении.

Поддержание актуальным свидетельства РМРС позволяет заводу и в дальнейшем заключать договоры по перспективным направлениям судостроения и выполнять договорные обязательства в соответствии со стратегическими целями Госкорпорации «Росатом», в частности, связанных с направлением «Арктика».

Действие сертификата распространяется на производство оборудования для судовых реакторных установок КЛТ-40, КЛТ-40С, «РИТМ-200». Ответственная за подготовку и представление сведений РМРС, подтверждающих соответствие ПАО «ЗиО-Подольск» требованиям РМРС, руководитель группы ОМК Елена Драчева обеспечила профессиональное и оперативное взаимодействие в ходе подготовки и проведения аудита.

По результатам аудита «Российский морской регистр судоходства» подтвердил, что «ЗиО-Подольск» производит продукцию для судовых механизмов в соответствии с самыми строгими требованиями постройки морских судов.

Впервые «ЗиО-Подольск» прошел освидетельствование на соответствие требованиям Российского морского регистра судоходства в 2013 году и ежегодно подтверждает статус изготовителя продукции для морского судостроения.