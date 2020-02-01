РИАМО - 1 фев. В столичном метрополитене в субботу закрыли три выхода станции «Савеловская», оставшиеся два будут работать в обычном режиме, сообщается в Twitter-аккаунте подземки.

«На станции «Савеловская» с субботы, 1 февраля, до 1 сентября будет закрыта часть подуличного перехода: выходы 3, 4 и 5 (на Складочную улицу, к ТК «Савеловский», на Новослободскую улицу)», — говорится в сообщении.

Выходы 1 и 2 к пригородным поездам и МЦД продолжат работу в обычном режиме.