РИАМО – 1 фев. В России в субботу вступают в силу изменения в КоАП РФ о деятельности СМИ-иноагентов, сообщает ТАСС.

В декабре 2019 года был принят федеральный закон, который позволяет признавать любое иностранное СМИ, распространяющее информацию, независимо от ее организационно-правовой формы, иностранным агентом.

«Законом предусмотрено, что СМИ-иноагент в течение месяца со дня признания таковым обязано учредить российское юридическое лицо», — говорится в сообщении.

Издания, уже состоящие в реестре иноагентов, должны были это сделать в срок до субботы.

Согласно поправкам в КоАП РФ, несоблюдение порядка деятельности СМИ-иноагентов грозит штрафом 10 тысяч рублей для граждан, 50 тысяч рублей для должностных лиц, 500 тысяч – для юридических. При повторном нарушении эти суммы увеличатся до 50 тысяч для граждан, 100 тысяч для должностных, 1 миллиона рублей для юридических лиц.

Согласно закону, иностранными агентами могут быть признаны граждане и юридические лица, которые распространяют или участвуют в создании информации для СМИ-иноагентов и финансируются лицами из-за рубежа или связанными с ними лицами.

СМИ-иноагенты должны указывать свой статус в выходных данных. Их продукция должна быть промаркирована. В случае нарушения сайт издания может быть заблокирован.