РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 31 янв. Жители подмосковных Люберец могут принять участие в патриотическом проекте «Наследники Победы», говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

2020 год объявлен в России Годом памяти и славы, он посвящен 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

«Люберецкий музейно-выставочный комплекс запускает проект «Наследники Победы». В рамках проекта запланировано проведение выставок, молодежных форумов и акций, выпуск печатных изданий, встречи с участниками и ветеранами войны», – говорится в сообщении.

Также сотрудники Люберецкого музейно-выставочного комплекса приглашают жителей поделиться воспоминаниями о своих близких, предоставить музею для сканирования или для создания постоянной экспозиции фотографии, документы, какие-либо иные материалы по этой теме. Материалы войдут в памятную книгу, посвященную 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Принять участие в проекте можно до 1 марта.

Музейно-выставочный комплекс расположен по адресу: Люберцы, улица Звуковая, дом №3. Вход со стороны МФЦ. Музей работает ежедневно с 10:00 до 19:00, выходной день – понедельник.