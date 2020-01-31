РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 31 янв. В подмосковном Красногорске свыше 35 семей, в которых воспитываются дети-инвалиды, получили ежегодную выплату в размере 13 тысяч рублей в 2019 году, говорится в сообщении Красногорского управления социальной защиты населения.

«Более 35 семей городского округа Красногорск, воспитывающих детей-инвалидов, получили выплату в размере 13 020 рублей в 2019 году», – говорится в сообщении.

Выплата предоставляется семьям, чей среднедушевой доход ниже 1,5 прожиточных минимума (19 672,5 рублей), воспитывающих детей-инвалидов, обучающихся в образовательных организациях Московской области, в том числе и на надомной форме обучения. Выплата предоставляется на приобретение питания и одежды ребенку на период его обучения.

Для предоставления выплаты необходимо обратиться в Красногорское управление социальной защиты населения по месту жительства и представить следующие документы: паспорт, свидетельство о рождении ребенка, справку, подтверждающую факт установления ребенку инвалидности, справку, подтверждающую обучение ребенка-инвалида, выданную в образовательной организации Московской области, документы, подтверждающие сведения о доходах семьи за три последних календарных месяца, предшествующих месяцу подачи заявления.

Всего в Подмосковье в 2019 году выплату получили более 2,5 тысяч семей на общую сумму более 33 миллионов рублей.