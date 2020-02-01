РИАМО – 1 фев. В России с субботы увеличится тариф на проезд грузовиков по системе «Платон», сообщает «Российская газета».

«Тариф оплаты проезда большегрузных автомобилей по федеральным трассам с 1 февраля поднимется с 2,04 до 2,2 рубля за километр. Он проиндексирован из-за изменения индекса потребительских цен», — говорится в сообщении.

Государственная система «Платон» в России была запущена 15 ноября 2015 года. Платить необходимо за проезд по федеральным трассам грузовиков массой более 12 тонн.

По данным Росавтодора, уже собрано более 94 миллиардов рублей. Отремонтировано 2,7 километра дорог.