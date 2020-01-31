РИАМО - 31 янв. Сотрудники Роспотребнадзора проверили более 440 тысяч человек, прилетевших в Россию, включая 75,7 тысячи граждан Китая, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Московской области.

«С 1 января 2020 года сотрудниками пунктов санитарно-карантинного контроля досмотрено более 2 тысяч рейсов, в том числе 276 прибывших из КНР. Проведен контроль в отношении более 440 тысяч человек, в том числе 75 720 человек, прибывших из Китая», – говорится в сообщении.

В отношении лиц с признаками инфекционного заболевания проводится полный комплекс противоэпидемических мероприятий, в том числе лабораторное обследование на базе ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области». Заболевших новой коронавирусной инфекцией не выявлено.

В медицинские организации направили методические рекомендации по лабораторной диагностике, дезинфекционным мероприятиям и противоэпидемическому режиму.

Дополнительные меры по усилению санитарно-карантинного контроля приняли в пунктах пропуска через государственную границу РФ в международных аэропортах Домодедово, Шереметьево, Жуковский и на аэродроме Чкаловский.

Первые заражения коронавирусом начались в середине декабря 2019 года в китайском городе Ухань. Сейчас инфекцией по всему миру заражены около 10 тысяч человек, умерло более 200 человек.