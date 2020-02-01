РИАМО - 1 фев. В субботу в Москве начинается демонтаж новогодних и рождественских елей, а также праздничных конструкций, установленных в центре города и округах.

Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что конструкции перевезут на склады, где специалисты комплекса городского хозяйства подготовят их для украшения столицы к следующему Новому году.

Он отметил, что в этом году в центре и округах столицы было установлено более 300 новогодних елей, среди которых впервые появились украшенные корпоративной символикой предприятий комплекса городского хозяйства.

Ранее власти Москвы решили продлить фестиваль «Путешествие в Рождество» и новогоднюю атмосферу на улицах столицы до 31 января.