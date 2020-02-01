РИАМО – 1 фев. В субботу в России проиндексировали на 3% выплаты для пенсионеров и льготников, в денежном выражении индексация в среднем составила 50-500 рублей, сообщает Газета.ru.

«Под нововведение попали 60 категорий граждан, которые имеют право на помощь от государства. В частности, размер выплат вырос для участников ВОВ и инвалидов», – отмечается в материале.

Также до 1155 рублей увеличена стоимость набора социальных услуг, в который входят обеспечение лекарствами, предоставление путевки на санаторно-курортное лечение, бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте и на междугородном транспорте к месту лечения и обратно. Соцнабор можно получить и в денежной форме.

Ранее президент РФ Владимир Путин отметил, что рост производительности труда и валового внутреннего продукта позволит улучшить благосостояние россиян. Она также подчеркнул, что властям необходимо уделять этому вопросу больше внимания.