РИАМО - 31 янв. Общественники Подмосковья рекомендовали наладить оперативный приезд скорой помощи в места лишения свободы, всего здравоохранения касается около 40% жалоб заключенных, сообщила председатель совета при губернаторе Московской области по развитию гражданского общества и правам человека Марина Юденич.

В пятницу в доме правительства Московской области прошло заседание рабочей группы совета при губернаторе Московской области по развитию гражданского общества и правам человека, в котором, помимо членов совета, приняли участие представители министерства здравоохранения региона, ГУ МВД России по Московской области, УФСИН России по Московской области, общественные деятели.

«Рабочая группа совета по правам человека была посвящена оказанию медицинских услуг людям, которые находятся в местах лишения свободы - следственных изоляторах, колониях, колониях-поселениях. К сожалению, в процессе посещения и совет по правам человека, и Общественная наблюдательная комиссия выявили такую ситуацию, как несвоевременное оказание помощи, несвоевременное обследование по ряду системных заболеваний», - сказала Юденич журналистам по итогам совещания.

Она добавила, что имеют место случаи невыезда скорой помощи, не во всех больницах оборудованы специальные палаты для заключенных.

«Готовых решений сейчас нет, кроме одного - необходимости безотлагательного немедленного выезда скорой помощи», — подчеркнула Юденич.

Она отметила, что всего здравоохранения касается около 40% жалоб заключенных. В частности, бывают перебои с обследованием ВИЧ-инфицированных. При этом проблем с лекарственным обеспечением у них нет.