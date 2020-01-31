РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 31 янв. В подмосковном Подольске депутаты проголосовали за принятие в муниципальную собственность земельного участка площадью 176 тысяч квадратных метров в деревне городского округа Чехов для распределения между многодетными семьями горокруга, сообщается на сайте администрации горокруга.

«30 января в Подольске состоялось 68-е заседание совета депутатов городского округа Подольск. В повестку депутатской сессии был вынесен ряд значимых вопросов, в том числе решение о принятии в муниципальную собственность городского округа из собственности Московской области земельного участка площадью 176 тысяч квадратных метров, расположенного в деревне Ваулово городского округа Чехов, с дальнейшей целью предоставления его многодетным семьям. Депутаты единогласно проголосовали за принятие данного решения с учетом его социальной значимости для муниципалитета», – говорится в сообщении.

В настоящее время категория этого участка – «земли сельскохозяйственного назначения», вид разрешенного использования – «для сельскохозяйственного производства». После завершения процедуры принятия будет осуществлен перевод категории земель под дачное и индивидуальное жилищное строительство.

В соответствии с повесткой депутаты назначили на 11 марта 2020 года публичные слушания по проекту решения совета депутатов городского округа Подольск «О внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования «Городской округ Подольск Московской области». Предлагаемые изменения обусловлены изменениями федерального и областного законодательства.

В завершение рабочей встречи по предложению председателя совета депутатов Дмитрия Машкова утвердили план работы депутатского корпуса на 1 полугодие 2020 года.