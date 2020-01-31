РИАМО - 31 янв. В пятницу завершается масштабный фестиваль «Путешествие в Рождество», в последний день гостей ждут спектакли и шоу с Евгением Плющенко, говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

«Целых 50 дней главный московский зимний фестиваль радовал горожан и туристов зрелищными представлениями, увлекательными занятиями и вкуснейшими рождественскими угощениями. 31 января площадки в центре и округах ждут посетителей до 21:00», - говорится в сообщении.

В торговых шале будут действовать скидки на сувениры и продукты. На пятницу запланирован ряд ледовых, кукольных и музыкальных шоу. Большинство из них пройдут в вечернее время. На большинстве площадок вечерние представления будут идти с 18:00 до 19:.00.

Так, на Профсоюзной улице покажут спектакль «Горшок Теремок» театра «Петрушкина слобода» (Мытищи), а на бульваре Дмитрия Донского — представление «Подарки черного ворона» от московского творческого объединения «Таратумб».

На площади Революции с 19:00 до 20:00 покажут представление «Лебединое озеро» с участием двукратного олимпийского чемпиона, многократного чемпиона мира, Европы и России Евгения Плющенко и олимпийской чемпионки, трехкратной чемпионки России в парном катании Ксении Столбовой.

Также сразу на пяти площадках пройдут концерты московских кавер-групп. В 18:00 на Матвеевской улице ждут гостей зажигательные мелодии от группы Marbless, на улице Хачатуряна пройдет выступление группы MANEKEN, а на Городецкой улице на свой концерт приглашают участники команды DB Band.