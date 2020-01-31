РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 31 янв. Свыше 3,8 тысяч жителей подмосковного Красногорска ежемесячно получают региональную социальную доплату к пенсии, говорится в сообщении Красногорского управления соцзащиты населения.

«В городском округе Красногорск ежемесячно 3 860 жителям назначается и выплачивается региональная социальная доплата к пенсии», – сказала начальник Красногорского управления социальной защиты населения Лилия Гордон.

Для оформления региональной социальной доплаты к пенсии необходимо подать документы через портал государственных и муниципальных услуг Московской области.

«Региональная социальная доплата к пенсии назначается жителям Московской области, которые получают пенсию в Подмосковье, но ее размер с учетом общей суммы материального обеспечения не превышает величину прожиточного минимума пенсионера, установленную в регионе», – сообщила министр социального развития региона Ирина Фаевская.

Она добавила, что общая сумма материального обеспечения неработающих пенсионеров с учетом региональной социальной доплаты к пенсии в 2020 году доведена до уровня 9 908 рублей, ее получают более 168 706 жителей Московской области.

Граждане, которые претендуют на получение доплаты к пенсии, должны быть не работающими и иметь регистрацию в Московской области по месту жительства или пребывания.