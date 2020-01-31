РИАМО - 31 янв. В Москве построили новое здание детско-взрослой поликлиники, мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел объект, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

Шестиэтажное здание возвели по индивидуальному проекту по адресу: Ленинградский проспект, дом 18А, на месте заброшенных гаражей.

«Начиная с 2011 года сеть городских поликлиник пополнилась 25 новыми зданиями. В том числе, в конце прошлого года мы завершили строительство новой поликлиники для жителей района Беговой. В здание на Ленинградском проспекте переедут детская поликлиника, которая сегодня ютится в бывшей богадельне, и взрослая поликлиника, которая работает в жилой пятиэтажке. В планах на 2020-23 годы – еще порядка 30 новых поликлиник», – сказал Собянин.

В районе Беговой ведется активное жилищное строительство. Большая часть взрослых жителей района прикреплена к филиалу №4 городской поликлиники №62, а дети — к поликлинике детской городской больницы № 9 имени Г.Н. Сперанского (филиал №1). Ограниченные площади по этим адресам не позволяли создать комфортную среду для пациентов и сотрудников и оснастить учреждения современным оборудованием.

«В связи с этим мэром Москвы Сергеем Собяниным было принято решение о строительстве новой детско-взрослой поликлиники в районе Беговой. Работы были начаты в октябре 2015 года и завершены в декабре 2019 года», - говорится в сообщении.

Трудовые коллективы удалось полностью сохранить при переезде в новое здание. В новой поликлинике будут работать 181 человек, из них лишь 16 – новые сотрудники. При этом учреждение сможет принимать 750 посетителей в смену с возможностью увеличения до 1005 посещений, что примерно в 1,5 раза больше старых поликлиник.

Площадь нового здания составит 8,9 тысячи квадратных метров, что примерно в 2,5 раза больше. Поликлиника будет оснащена современным медицинским оборудованием – в него поставят 715 единиц техники. Также ее оснастят системой ЕМИАС.

В здании установлены две группы лифтов – для пациентов и персонала, а также пандусы для маломобильных граждан.

Поликлинику построили за счет Адресной инвестиционной программы города Москвы. Генпроектировщиком выступило ОАО «Моспроект-3», а генподрядчиком – ЗАО «Ойкумена». Открыть новое медучреждение планируется в ближайшие месяцы.

Старое здание детской поликлиники (бывшую богадельню) планируется полностью передать Русской Православной церкви. Освободившиеся помещения взрослой поликлиники планируется использовать для других городских нужд, а расположенный в том же здании травмпункт будет переведен в Боткинскую больницу.