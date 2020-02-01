РИАМО - 1 фев. С субботы в Москве начали действовать новые повышенные тарифы на проезд в общественном транспорте, цена на билеты выросла в среднем на 3%.

Разовая поездка в метро, на Московском центральном кольце, Московских центральных диаметрах (в зоне «Центральная») и наземном транспорте по билету «Кошелек» карты «Тройка» подорожала на 2 рубля – с 38 до 40 рублей, по тарифу «90 минут» поездка теперь стоит 62 рубля вместо 59 рублей, при оплате банковской картой – 44 рубля вместо 42 рублей.

Поездка на МЦД в зоне «Пригород» по билету «Кошелек» карты «Тройка» выросла в цене с 45 до 47 рублей, при использовании банковской карты с технологией бесконтактной оплаты - с 49 до 51 рубля.

По билету «Единый» пассажиру теперь необходимо платить 57 рублей за одну поездку вместо прежних 55 рублей, за две поездки – 114 рублей вместо 110 рублей. Цена проездного «Единый» на 60 поездок выросла с 1900 до 1970 рублей.

За разовую поездку по билету ТАТ для проезда в зоне Б (за исключением территории Зеленограда) и на переходном участке между зонами А и Б теперь нужно заплатить 47 рублей вместо 45. Если брать билет на 30 дней (нет лимита на поездки), то теперь надо заплатить 1180 рублей вместо 1140.

С субботы также выросла стоимость льготных проездных для обучающихся. Для школьников, студентов, ординаторов и аспирантов проездной на один месяц на наземный общественный транспорт теперь стоит 265 рублей (ранее 260 рублей), на три месяца — 795 рублей (ранее 780 рублей). Для этих же категорий льготников стоимость проездного на метро, МЦК и МЦД на месяц выросла с 395 до 405 рублей, на три месяца – с 1185 до 1215 рублей.

Кроме того, подорожал проезд в электропоездах пригородного сообщения. Рост составил 1 рубль - до 37 рублей в пределах Москвы, проезд одной зоны за пределами мегаполиса вырос в цене до 24 рублей. Для поездок в пригородных электропоездах повышенной комфортности сохранен повышающий коэффициент 2 к стоимости проезда.

При этом остались неизменными цены на популярные у москвичей безлимитные проездные билеты, это билеты на все виды транспорта, включая МЦД с зонами «Центральная» и «Пригород», на одни сутки, трое суток, 30, 90 и 365 дней.

В частности, стоимость проездных билетов на все виды транспорта, включая МЦД (зона «Центральная»), без лимита поездок осталась на следующем уровне: билет на одни сутки - 230 рублей, на трое суток - 438 рублей, на 30 дней - 2170 рублей, на 90 дней – 5430 рублей, на 365 дней – 19,5 тысяч рублей.

Цены на безлимитные проездные, включающие зону «Пригород» Московских центральных диаметров, составляют: билет на одни сутки - 285 рублей, на трое суток - 545 рублей, на 30 дней - 2570 рублей, на 90 дней – 6940 рублей, на 365 дней – 24450 рублей.