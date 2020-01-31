РИАМО - 31 янв. Звукорежиссер и администратор исполнителя Валерия Сюткина Александр Шоболов рассказал, что артист негативно воспринял информацию о том, что Украина запретила ему въезд на свою территорию, и ее представители даже не уведомили его об этом, сообщает Nation News.

Ранее служба безопасности Украины ограничила въезд на территорию своей страны артисту Валерию Сюткину, обосновав это тем, что певец выступал за присоединение Крыма к России.

«Мы об этом ничего не знаем, и совсем недавно, наоборот, нам говорили о том, что нас приглашали на Украину», - сказал Шоболов.

Он добавил, что музыкант и его команда даже не подозревали о запрете на въезд, который ввела служба безопасности, и им об этом никто не сообщил.

По его словам, кто-то из Украины недавно с ним связывался и рассказал, что уже на улицах повесили афиши, анонсирующие их выступление, но группа об этом ничего не знала.

Шоболов также отметил, что Сюткин очень расстроился из-за запрета на въезд. Он подчеркнул, что искусство призвано объединять людей и что если въезд откроют, то они, конечно, приедут.