РИАМО (БАЛАШИХА) - 31 янв. Памятные плиты, на которых будут высечены имена героев Отечества, появятся в новом сквере в микрорайоне Заря, главных командований войск ПВО и ВВС в подмосковной Балашихе, сообщил депутат Мособлдумы Тарас Ефимов.

В пятницу Ефимов вместе с председателем объединенного совета ветеранов Алексеем Дедовым посетил новый сквер и обсудил планы чествования ветеранов в честь 75-летия Великой Победы. Дедов рассказал, что ветераны микрорайона предложили сделать Аллею Славы Героев рядом с музеем ПВО, где был заросший пятачок земли. Администрация округа откликнулась, оперативно выделила средства и уже провела основную часть благоустройства.

«Подрядная организация уложила плитку, установила скамейки и светодиодные светильники. Памятные плиты уже готовят, на них будут высечены фамилии 32 Героев Советского Союза, пяти Героев Социалистического Труда и семи Героев России, которые проживали в Заре. Официальное открытие сквера будет приурочено к 75-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне», – сказал Ефимов.

Он добавил, что в микрорайоне Заря проживает шесть участников Великой Отечественной войны.

Вместе с советом ветеранов микрорайона депутат навестит всех Героев Победы.