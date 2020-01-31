РИАМО - 31 янв. Полицейские задержали пресекли деятельность лжегазовщиков, действовавших на территории Москвы, их жертвами стали более 50 жителей Москвы пенсионного возраста, сообщается на сайте МВД Медиа.

«Как было установлено, злоумышленники под видом представителей газовой компании обходили квартиры и вводили пожилых граждан в заблуждение по поводу необходимости замены газовых бытовых плит и установки дополнительного оборудования», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Чтобы не отпугнуть пенсионеров стоимостью услуг в 100-200 тысяч рублей, злоумышленники убеждали пенсионеров в том, что им положена денежная компенсация в размере 50% от стоимости покупки от уплаченной суммы.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий были задержаны 21 подозреваемых в возрасте от 21 до 31 года.

«Установлено, что злоумышленники не имели соответствующих аттестационных документов, специальных навыков и профессиональных знаний для выполнения работ по установке газового оборудования и общались с потерпевшими по заранее подготовленной памятке», - отмечается в материале.

Полицейские обыскали жилье подозреваемых в Москве и Московской области, в двух офисах, а также на складе. В итоге ими было изъято оборудование, мобильные телефоны, 300 газовых плит и денежные средства, а также удостоверения сотрудников газовой службы, печати и документация, имеющая значение для следствия.

Возбуждено 16 уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных статьей 159 УК РФ «Мошенничество». Подозреваемые задержаны.