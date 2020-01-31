РИАМО - 31 янв. Гарантийный фонд Московской области по итогам 2019 года вошел в десятку лидеров по объему выдаваемых поручительств и по объему привлеченного финансирования среди региональных фондов, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Подмосковья.

Подмосковный финансовый институт активно работает с АО «Корпорация МСП» и АО «МСП Банк», которым было предоставлено 20 поручительств на сумму 1,1 миллиарда рублей. Также фонд участвует в реализации федеральных льготных кредитных программ «8,5%» Минэкономразвития РФ и «5%» Минсельхоза РФ.

«В 2019 году Гарантийным фондом Московской области выдано поручительств на общую сумму 1,4 миллиарда рублей, объем привлеченных кредитов составил 4,2 миллиарда рублей. Учитывая, что 77% получателей поручительств фонда – это малый и микробизнес, это существенный вклад в развитие данного сектора экономики. Тем самым, за счет МОГФ регион решает одну из главных проблем бизнеса – привлечение финансирования», - отметил зампредседателя правительства региона Вадим Хромов.

По предварительным оценкам, реализация заявленных инвестпроектов, профинансированных при участии Московского областного гарантийного фонда в прошлом году, позволит создать в регионе порядка 250 новых рабочих мест. При этом основная часть заемщиков – это промышленные предприятия, что обеспечит промышленное развитие Подмосковья.

Практически по всем поставленным задачам фонд в 2019 году перевыполнил плановые показатели. Отдельно стоит отметить, что в прошлом году было выдано юбилейное тысячное поручительство, а общее число гарантий фонда на сегодняшний день составляет 1064 поручительства.

«В 2020 году МОГФ также продолжит обеспечивать субъекты МСП Московской области доступом к кредитным ресурсам. В этих целях фонд планирует выдать поручительств на сумму 1,4 миллиарда рублей, что даст возможность привлечь кредитов на сумму не менее 3,5 миллиарда рублей, включая обеспечение льготного кредитования», – заключил Хромов.