РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 31 янв. В подмосковных Котельниках определили победителей среди школьных команд муниципального этапа «Веселые старты», говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Команда Котельниковской школы №2 стала победителем муниципального этапа соревнований «Веселые старты» на призы губернатора Московской области и представит округ на зональном этапе. В борьбе за главный приз ребята проявили себя в целом ряде спортивных испытаний: встречная эстафета с палочкой, баскетбольная, флорбол и комбинированная эстафеты», – говорится в сообщении.

В расчет шли ловкость каждого участника в отдельности и умение работать в команде, а также активность группы поддержки.