РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 31 янв. В подмосковном Подольске определили уровень дохода малоимущих для получения права на соцжилье, сообщается на сайте администрации горокруга.

30 января в Подольске состоялось 68-е заседание совета депутатов городского округа Подольск. В повестку депутатской сессии был вынесен ряд значимых вопросов, в том числе установление величины порогового значения доходов и стоимости имущества в целях признания граждан малоимущими и принятия их на учет как нуждающихся в жилых помещениях. С докладом по проекту решения выступила заместитель главы администрации по вопросам социальных коммуникаций Ирина Бабакова.

«Величина порогового значения доходов и стоимости имущества в целях признания граждан малоимущими и принятия их на учет как нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, в 2020 году составит 5440 рублей 88 копеек», - говорится в сообщении.

При расчете учитывались ранее принятые нормативные акты, распоряжение комитета по ценам и тарифам Московской области, согласно которому средняя рыночная стоимость одного квадратного метра общей площади жилья в Подольске в I квартале 2020 года составляет 87 054 рубля. Также период времени в 240 месяцев, необходимый для накопления средств, достаточных для приобретения жилого помещения.