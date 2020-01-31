РИАМО - 31 янв. Столичные поставщики заключили свыше 3 тысяч контрактов в электронном магазине Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

«С момента реализации единой витрины потребностей электронный магазин Московской области пользуется популярностью у поставщиков города Москвы. Так, московскими поставщиками в подмосковном электронном магазине уже заключено свыше 3 тысяч контрактов», – отметила председатель комитета по конкурентной политике Московской области Елена Волкова.

Соглашение об информационном взаимодействии с Москвой, в рамках которого реализована технология «единой точки входа» и сформирована «единая витрина потребностей», является еще одним шаг в сторону упрощения процедуры участия в госзакупках для предпринимателей региона.

В октябре 2019 года комитетом по конкурентной политике Московской области завершена работа по формированию единой витрины потребностей заказчиков Московского региона в электронном магазине.

У поставщиков, зарегистрированных в электронном магазине, появилась возможность получения уведомлений о закупках, размещенных заказчиками Москвы на портале поставщиков, и наоборот. Перейдя на страницу единого реестра закупок, пользователь портала поставщиков столицы также видит закупки электронного магазина Московской области.