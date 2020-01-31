РИАМО - 31 янв. Специалисты Московского областного НИИ акушерства и гинекологии прооперировали беременную пациентку с гигантской опухолью, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Подмосковья.

Беременная попала в институт всего за неделю до родов на сроке 39 недель. На обследовании у нее нашли тазовое предлежание плода и миому матки диаметром 25 сантиметров.

«Само по себе наличие миомы матки не является показанием для кесарева сечения, если опухоль не мешает малышу появиться на свет естественным путем. Однако, учитывая тазовое предлежание и размеры ребенка, врачи приняли решение о проведении операции. Сначала извлекли ребенка, а затем удалили опухоль», - рассказала главный врач Марина Капустина.

Она также подчеркнула, что медикам удалось полностью сохранить репродуктивную функцию, в будущем женщина сможет снова стать мамой. Роды прошли успешно, ребенок родился здоровым.

Послеоперационный период протекал без осложнений под постоянным контролем врачей. Женщину с ребенком выписали через шесть дней после операции.