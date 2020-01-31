РИАМО (МЫТИЩИ) - 31 янв. Хоккейная команда городского округа Мытищи «Атлант» проиграла МХК «Динамо СПб» со счетом 2:3, сообщается на сайте администрации горокруга.

«30 января подмосковные хоккеисты в гостях не смогли переиграть МХК «Динамо СПб» и уступили со счетом 2:3. На старте заключительной двадцатиминутки «динамовцы» быстро сравняли счет. «Атланту» потребовалось время, чтобы прийти в себя после такого начала периода, но до конца им оправиться так и не удалось. Петербуржцы в большинстве забили и третий гол. Итог – 2:3. Поражение «желто-синих». Ворота защищал Данила Фомин, отразивший 43 броска в створ, а также буллит на последней минуте матча», – говорится в сообщении.

В первом периоде соперники при обоюдоострых атаках друг друга не сумели забить шайбу в ворота. Во второй трети матча «желто-синие» в самом начале игрового отрезка владели игровым преимуществом, которое удалось воплотить в заброшенную шайбу. Илья Борисенко нанес прицельный бросок от синей линии. Петербуржцы не спешили отвечать. Этим воспользовались «атланты». В большинстве Дмитрий Силантьев подкараулил шайбу на «пятачке», которую упустил из вида голкипер хозяев, и направил ее в сетку ворот. Вторая пропущенная шайба взбудоражила питерских «бело-голубых» и они успели забить один гол до завершения второй трети матча.

В пятницу соперники проведут повторный поединок в СК «Юбилейный» в 18:30.